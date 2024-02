DJ PTA-Adhoc: CLEEN Energy AG: Ergebnis des Bezugsangebots

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Haag (pta/15.02.2024/10:25) - Im Rahmen der von der außerordentlichen Hauptversammlung der CLEEN Energy AG vom 5. Dezember 2023 beschlossenen ordentlichen Barkapitalerhöhung um bis zu EUR 1.668.988 durch Ausgabe von bis zu 1.668.988 Stück neuen auf Inhaber lautenden Stückaktien wurde das Bezugsangebot mit Ablauf des gestrigen 14. Februar 2024 beendet.

Während des Bezugsangebots wurden von Inhabern von Bezugsrechten und von bezugsberechtigten Aktionären Bezugsrechte für insgesamt 481.368 Stück Aktien der Gesellschaft ausgeübt. Die nicht ausgeübten Bezugsrechte verfallen wertlos.

Der Vorstand behält sich vor, die Wiener Privatbank als Emissionsbank zu beauftragen, jene Aktien, hinsichtlich derer keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, zu den Konditionen des Bezugsangebots zu verwerten. Dadurch kann sich die Anzahl der im Rahmen der Kapitalerhöhung auszugebenden Aktien noch erhöhen.

Das Gesamtausmaß der Kapitalerhöhung wird die Gesellschaft voraussichtlich am 20. Februar 2024 im Wege einer Corporate News sowie auf ihrer Webseite veröffentlichen.

Die Abwicklung und Lieferung sowie der Handel aller Aktien unter der bestehenden ISIN AT0000A38M45 im Segment "standard market continuous" des Amtlichen Handels der Wiener Börse wird voraussichtlich am oder um den 27. Februar 2024 erfolgen. All das vorbehaltlich der Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch.

Der Vorstand

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung dient Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der CLEEN Energy AG dar. Ein öffentliches Angebot von Aktien der CLEEN Energy AG darf in Österreich nur nach Veröffentlichung eines gemäß den Bestimmungen der Prospektverordnung erstellten Prospekts erfolgen.

Ein öffentliches Angebot von Aktien der CLEEN Energy AG wird ausschließlich in Österreich und auf Grundlage eines gemäß den Bestimmungen der Prospektverordnung erstellten und von der Finanzmarktaufsicht gebilligten und auf der Webseite der CLEEN Energy AG ( https://cleen-energy.com in der Rubrik "Unternehmen" - "Investoren" - "Kapitalmaßnahmen") veröffentlichten Prospektes stattfinden. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich Aktien der CLEEN Energy AG sollte nur auf Grundlage eines solchen Kapitalmarktprospektes erfolgen, wobei dessen Billigung dessen Billigung nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere verstanden werden soll. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der CLEEN Energy AG in den USA, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder anderen Ländern ausgenommen der Republik Österreich stattfinden.

Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, in Gänze oder in Teilen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, bestimmt.

(Ende)

Aussender: CLEEN Energy AG Adresse: Höllriglstraße 8a, 3350 Haag Land: Österreich Ansprechpartner: Florian Gietl Tel.: +43 7434 93 080 500 E-Mail: ir@cleen-energy.com Website: www.cleen-energy.com

ISIN(s): AT0000A38M45 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2024 04:25 ET (09:25 GMT)