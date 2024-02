Das Jahr für Photon Energy hat im Januar gut begonnen. Die Produktion der eigenen Anlagen stieg um 42% und übertraf damit das Kapazitätswachstum von +39%. Vor dem Hintergrund der anhaltend niedrigen Strompreise kehrt Photon Energy in der Tschechischen Republik und in Ungarn zum Einspeisetarif (FIT) zurück. Durch die Rückkehr zum FIT in Ungarn (zu Preisen, die voraussichtlich über dem Marktniveau liegen) wird mehr als ein Drittel der Produktionskapazitäten vom Preisrisiko befreien, was AlsterResearchs Analysten angesichts des derzeitigen schwierigen Marktumfelds als positiv bewerten. Schließlich hat Photon Energy mit Wirkung vom 1. Februar David Forth zum neuen CFO ernannt, der auf die Interimszeit von CEO Georg Hotar folgt. David Forth bringt umfangreiche internationale Managementerfahrung mit, unter anderem in namhaften Positionen bei BP, BAT, Schneider, Adecco, Costa Coffee und Dr. Martens. AlsterResearchs Analysten bekräftigen ihre KAUFEN-Empfehlung mit einem Kursziel von EUR 3,20.Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV





