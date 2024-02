Novo Resources Corp. teilt ein Update zu den Bohrergebnissen des Projekts Becher, das Teil des Egina Earn-In und Joint Ventrures (Egina JV) mit De Grey Mining Ltd. ist. Das Egina Gold Camp befindet sich in der Pilbara-Region in Australien. De Grey begann im 4. Quartal 2023 mit AC- und RC-Bohrungen für das Projekt Becher, um die Intrusionen Heckmair und Lowe sowie die Scherkorridore Irvine und Bonatti zu erproben. Bisher wurden dabei 10.500 Meter abgeschlossen. Unter Anderem bestätigten RC-Bohrungen bei Lowe eine Goldmineralisierung in Verbindung mit einer deformierten Intrusionsschwelle, mit einem besten Abschnitt von 8 Metern mit 4,74 g/t Gold aus 96 Metern, einschließlich 11,88 g/t Gold über 3 Meter aus 100 Metern.



Weitere Höhepunkte der Bohrungen umfassten:



? Bohloch MSRC0016: 0,12 g/t Gold, 29,7 g/t Silber, 0,3% Kupfer, 1,5% Blei und 1,8% Zink über 10 Meter von 40 Metern ? Bohrloch MSRC0017: 0,2 g/t Gold, 13,2 g/t Silber, 0,1% Kupfer, 1,0% Blei und 0,1% Zink über 24 Meter von 105 Metern, einschließlich 0.48 g/t Gold, 20.8 g/t Silber, 0.2% Kupfer, 1.4% Blei und 2.8% Zink über 6 Meter von 105 Metern. ? Die erneute Entnahme von Proben aus den anomalen Goldzonen des von De Grey durchgeführten AC-Programms 2023 auf Novo bestätigte breite Zonen mit Goldanomalien innerhalb granitischer Intrusionen. ? De Grey plant, das Gebiet Becher mit weiteren AC- und RC-Bohrungen auf den vorrangigen Zielen Heckmair und Lowe im Jahr 2024 in Angriff zu nehmen.



