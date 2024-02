Coco-Cola legte kürzlich die Ergebnisse für das 4. Quartal 2023 vor und konnte mit diesen durchaus überzeugen. Das gilt auch in Bezug auf den Ausblick des Konzerns auf das laufende Jahr. Dennoch verpuffte der positive Effekt der Zahlen rasch. Die Aktie läuft unverändert seitwärts.Coca-Cola mit starken Q4-Daten. Schauen wir uns die Daten einmal genauer an. Coco-Cola gab den Konzernumsatz für das 4. Quartal 2023 mit 10,849 Mrd. US-Dollar an. ...

