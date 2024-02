Hersteller von Starkstromkabeln - was sich im ersten Moment als langweiliges Business anhört, ist ein lukratives Geschäft. Der Markt weist eine oligopolistische Struktur auf, was eine hohe Preissetzungsmacht ermöglicht. Und mit dem Voranschreiten der Energiewende rund um den Globus wächst der Bedarf an solchen Lösungen massiv. Das unterstreicht ein Order-Paket, das sich der italienische Vertreter Prysmian gesichert hat.Es handelt sich um ein Auftragspaket vom europäischen Übertragungsnetzanbieter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...