Hannover (www.anleihencheck.de) - Insgesamt gingen in den letzten fünf Handelstagen sechs Emittenten mit sieben Deals auf die Investoren zu und emittierten "frische" Bonds im Volumen von EUR 6,25 Mrd., so die Analysten der Nord LB.Weiterhin würden die längeren Laufzeiten (mehr als fünf Jahre) das Geschehen am Primärmarkt dominieren, aber auch Deals mit kürzeren Laufzeiten seien keine Ausnahme. Mit DBS Bank (SG), Banco Santander Totta (PT) und SR-Boligkreditt (NO) seien auch die ersten Emittenten aus Singapur, Portugal sowie Norwegen auf die Investoren zugegangen. ...

