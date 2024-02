Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die publity AG ("publity") (ISIN DE0006972508 WKN: 697250) hat als Asset Manager Vermietungserfolge bei Büroimmobilien erzielt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Für den Access Tower in Frankfurt konnte publity einen Mietvertrag mit einem Duty-Free-Unternehmen unterzeichnen. Die Gesamtmietfläche für die Büroräumlichkeiten beträgt 450 Quadratmeter. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 120 Monaten. Der Access Tower befindet sich in zentraler Lage in der Bürostadt Frankfurt-Niederrad und ist mit WiredScore Silber zertifiziert. Darüber hinaus hat publity den Vertrag mit DHL/ Deutsche Post in einer Büroimmobilie in Lüdenscheid für drei Jahre verlängert. ...

