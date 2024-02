LG Energy Solution will im August 2024 mit der Serienproduktion der großen 4680-Rundzellen in seinem Werk Ochang in Südkorea beginnen. Ab Ende 2025 dürften die großvolumigen Rundzellen auch in den USA gebaut werden. Das sagte CEO Kim Dong-myeong zu koreanischen Medien. Die Serienproduktion der 4680-Zellen in den USA soll starten, sobald das im Bau befindliche Werk in Arizona fertiggestellt ist, was laut offizieller Ankündigung für Ende 2025 geplant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...