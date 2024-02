Der Goldpreis verzeichnete am Donnerstagmorgen einen leichten Rückgang von -0,01 %, was den Edelmetallwert auf 1992 US-Dollar brachte. Diese Entwicklung markiert eine Fortsetzung des negativen Trends der letzten Woche, in der ein Minus von -1,6 % zu Buche stand. Aktuell bewegt sich der Preis in der Nähe eines Zweimonatstiefs, beeinflusst durch Kommentare von US-Notenbankvertretern, die aufgrund der unerwartet hohen Inflation im Januar eine gedämpfte Hoffnung auf rasche Zinssenkungen signalisieren.Anzeige:Die jüngsten Daten zu den US-Verbraucherpreisen haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...