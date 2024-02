© Foto: picture alliance / zz/NPX/STAR MAX/IPx | zz/NPX/STAR MAX/IPx



Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway hat in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres zehn Millionen Apple-Aktien verkauft. Zudem baute Buffett eine Position aus, die er vorerst geheim halten will. Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway hat ihre Beteiligung an Apple reduziert. In den letzten drei Monaten des Jahres 2023 verkaufte Berkshire zehn Millionen Apple-Aktien, was etwa 1,1 Prozent seines Anteils an dem Technologieunternehmen entspricht, wie die Financial Times berichtet. Diese Entwicklung ist bemerkenswert, da Buffett noch 2021 eingeräumt hatte, dass eine frühere Reduzierung seines Apple-Anteils "wahrscheinlich ein Fehler" gewesen sei. Ende des …