Am kommenden Samstag, 17. Februar 2024, wird bei Swiss Lotto um 50 Millionen Franken gespielt. Sollte eine einzige Person die 6 richtigen Zahlen und die Glückszahl tippen, wäre das ein Rekordgewinn in der über 50-jährigen Geschichte von Swiss Lotto.In der Schweiz ist das Lotto-Fieber ausgebrochen. Im Swiss Lotto-Jackpot warten 50 Millionen Franken. Herr und Frau Schweizer werden sich diese Chance nicht entgehen lassen; Swisslos rechnet mit rund vier Millionen Tipps für die nächste Ziehung. Um sich die Millionen zu holen, sind die sechs Lotto-Zahlen und die Glückszahl richtig zu tippen.Der bisher grösste Gewinn wurde im Jahr 2014 erzielt. Am 23. August strich ein Glückspilz mit den Zahlen 3, 4, 7, 21, 22, 23 und der Glückszahl 2 eine Summe von 48'598'075 Franken und 75 Rappen ein.Die Spielenden haben bis am Samstag um 17 Uhr Zeit, ihre Swiss Lotto-Tipps an einer offiziellen Verkaufsstelle, unter www.swisslos.ch oder via Swiss Lotto-App abzugeben. Die Ziehung der Lotto-Zahlen wird gleichentags auf SRF 1 (19:15 Uhr) ausgestrahlt. Dann wird bekannt, ob die Schweiz eine neue Lotto-Königin oder einen neuen Lotto-König hat.Swisslos zahlt jährlich über 1.4 Milliarden Franken an glückliche Gewinnerinnen und Gewinner aus. Mit dem Unternehmensgewinn von rund 500 Millionen Franken pro Jahr werden gemeinnützige Projekte in den Bereichen Kultur, Sport, Umwelt und Soziales unterstützt.