Die Plug Power-Aktie (WKN: A1JA81) hat sich mit einem Plus von 32% in den vergangenen 30 Tagen etwas erholt, nachdem die Kapitalerhöhung Anfang Januar für ein neues temporäres Tief gesorgt hatte. So steht es jetzt um den Konzern und das müssen Investoren wissen. Plug Power vorgestellt Plug Power ist ein US-Entwickler und -Hersteller von Brennstoffzellen für stationäre Anwendungen (etwa Notstromanlagen) und mobile Lösungen (zum Beispiel Flurfördergeräte). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...