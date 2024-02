"App geht die Post", schrieb DER AKTIONÄR in Ausgabe 06/24 über die Empfehlung der Aktie von AppLovin - und sollte Recht behalten. Gut zwei Wochen später steht sie bereits 38 Prozent höher. Dazu tragen auch die starken Zahlen bei, die das Unternehmen am Mittwochabend veröffentlicht hat. Der Kurs springt daraufhin um 20 Prozent an.

