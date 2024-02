Hören: https://open.spotify.com/episode/0qylFWo9PJDr11NNf2L8xI Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien. Es ist der Podcast, der das Gefühl für den DAX bringt und es ist Donnerstag, der 15. Februar 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus. - DAX in noch nie gesehenen Höhen- 17061 Punkte nach Gap up- Zalando, Commerzbank und Rheinmetall im Frühgeschäft stark- Siemens Energy, Deutsche Bank und Sartorius zunächst schwächer- News: Airbus, Commerzbank, Deutsche Bank- ATX leicht im Plus- Verbund und Porr gesucht- 1 kg Gold kostet 59.801 Euro, mitgeteilt von Gold&Co- http://www.tradersplace.de ...

