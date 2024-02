Wien (www.anleihencheck.de) - Die EZB wehrt sich nur zögerlich gegen die Zinssenkungs-Fantasien am Markt und betont lieber ihren datengetriebenen Ansatz, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In den letzten Monaten seien gute Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung erzielt worden. Dies habe Inflationsoptimismus befeuert, auch wenn noch nicht alle Risiken ausgeräumt seien. Die Diskussion zur Lohndynamik und den Auswirkungen auf die Kerninflation im Dienstleistungssektor seien in den Mittelpunkt gerückt. Die Analysten würden davon ausgehen, dass dies ein vorsichtiges Vorgehen der EZB mit dem Beginn eines schrittweisen Zinssenkungszyklus im Juni 2024 rechtfertigen werde. Der Markt werde zwar nicht zum "Hoch-für-Länger" zurückkehren, aber es könnte eine gewisse Ernüchterung nötig sein, um sich auf den EZB-Kurs einzustellen. ...

