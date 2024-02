Die Wall Street zeigte sich völlig überrascht von den starken Zahlen vom Neo-Broker Robinhood. Die Überraschung kam aus einer Richtung, die die meisten Analysten unterschätzt hatten, was zu einer starken Kursexplosion führte.Mit einem Short Squeeze reagierten die Bären auf die Zahlen von Robinhood (US7707001027). Die fielen erheblich besser als erwartet aus, was den Kurs am Mittwoch in der Spitze bis auf 13,79 US-Dollar trieb. Dass die Tagesrallye dort endete, war dann kein Zufall, sondern dieses Niveau entspricht dem aktuellen Verlauf des oberen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...