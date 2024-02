Elmos Semiconductor Aktie - der Platow Brief sah am 21.01.2024 in der Aktie der Elmos Semiconductor SE (ISIN: DE0005677108) einen klaren Kauf. Seinerzeit äusserten wir die Vermutung, "dass es bei den Dortmundern für das Q4 Zahlen geben sollte, die die Erwartungen toppen können". Dann auf den HIT (Hamburger Investoren Tagen) gab es am 8.02.2024 eine zukunftsorientierte Präsentation des Unternehmens, die zu den nun veröffentlichten Zahlen passt. Und entsprechend reagiert heute der Kapitalmarkt auf die über den Erwartungen liegenden Ergebnisse der Dortmunder im Q4 - kräftiges Kursplus. Fragt sich ...

