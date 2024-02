Zalando - Online-Händler mit ersten Anzeichen einer Erholung

Die Aktie des Online-Händlers Zalando zog in den zurückliegenden vier Wochen deutlich an. Unterstützung kam zuletzt vor allem von positiven Analystenkommentaren. Aktuell bahnt sich gar ein Ausbruch über eine wichtige Widerstandsmarke an.

Nach dem Corona-Boom im Jahr 2020 und weiten Teilen 2021 stürzte das Papier deutlich ab. Mit dem Ende der Corona-Beschränkungen öffneten die stationären Geschäfte wieder. Darüberhinaus stieg die Inflation kräftig an und zwang die Notenbanken zu Zinserhöhungen. Aktien von wenig profitablen Unternehmen wie Zalando flogen in dieser Phase bei vielen Anlegern aus den Depots. Aktuell notiert das Papier trotz der jüngsten Erholung unter dem Ausgabepreis von EUR 21,50 im Herbst 2014. Das Zinspeak könnte allerdings erreicht sein. Die Zahlen für die ersten neun Monate 2023 zeigten einen Anstieg der adjustierten EBIT-Marge auf 2,4 Prozent. Bis 2025 will Zalando eine Marge im oberen Bereich des angepeilten Korridors von 3 und 6 Prozent erreichen. Finale Zahlen und einen Strategieausblick wird es voraussichtlich am 13. März 2024 geben.

Ein großer Teil der Analysten ist nach Angaben von Refinitiv mittelfristig zuversichtlich gestimmt. Die Marktteilnehmer sehen es aktuell noch anders. Einige befürchten auch, dass Zalando bei der nächsten DAX®-Anpassung durch Deutsche Lufthansa ersetzt wird. Die Marktkapitalisierung der Airline von aktuell 8,84 Mrd. Euro liegt deutlich über den 5,16 Mrd. euro von Zalando. Noch ist jedoch nichts entschieden. Schwache Zahlen oder ein enttäuschender Ausblick könnten die Aktie allerdings wieder kräftig unter Druck setzen.

Chart: Zalando

Widerstandsmarken: 19,88/21,39/22,33 EUR

Unterstützungsmarken: 17,47/17,90/18,37/19,10 EUR

Die Aktie von Zalando deutet aktuell einen Ausbruch über das jüngste Hoch von EUR 19,88 an. Bestätigt sich dieser Ausbruch besteht die Chance auf eine Erholung bis EUR 21,39. Das Erreichen dieser Marke würde den Ausbruch aus dem seit Anfang Februar 2023 gebildeten Abwärtstrend bedeuten und könnte weitere Kaufimpulse setzen. Unterstützung findet die Aktie bei EUR 19,10. Rücksetzer unter diese Marke könnten einen Abverkauf bis EUR 18,37 oder gar EUR 17,90 auslösen.

Zalando in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 17.0.2023-15.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Zalando in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 15.02.2019 - 14.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus Cap-Zertifikate könnten eine interessante Anlagemöglichkeit sein. Notiert die Aktie von Zalando bis zum finalen Beobachtungstag stets auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger am Laufzeitende den Bonusbetrag ausbezahlt. Wird die Barriere jedoch verletzt erlischt die Chance auf den Bonusbetrag und es droht ein Verlust. Turbo Open End Produkte bieten Anlegern die Möglichkeit überdurchschnittlich an der Kursentwicklung der Zalando-Aktie zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Bonus-Cap-Zertifikate

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Beobachtungstag Zalando HD2DZH 21,79 15,00 26,00 20.09.2024 Zalando HD2GUC 19,40 13,50 23,00 20.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.02.2024; 11:40 Uhr

Turbo Open End Bull auf Zalando für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR K.O.-Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Zalando HD202P 6,49 13,779793 13,779793 3,12 Open End Zalando HD28D1 3,86 16,470764 16,470764 5,26 Open End Zalando HD28D6 2,47 17,876801 17,876801 8,21 Open End Zalando HD2N3N 1,87 18,507984 18,507984 10,87 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.02.2024; 11:35 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf Zalando für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR K.O.-Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Zalando HC9LFA 5,09 25,186936 25,186936 -3,98 Open End Zalando HD18J3 3,70 23,793698 23,793698 -5,48 Open End Zalando HD1QKD 2,39 22,49635 22,49635 -8,51 Open End Zalando HD2GE4 1,75 21,799269 21,799269 -11,63 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.02.2024; 11:40 Uhr

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.02.2024; 11:40 Uhr