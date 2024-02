Heute im gabb: Um 13:06 liegt der ATX mit +0.11 Prozent im Plus bei 3370 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -1.89% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +7.08% auf 139.2 Euro, dahinter Verbund mit +2.24% auf 64 Euro und Zumtobel mit +1.51% auf 6.05 Euro. Zum Vergleich der DAX: 17055 (+0.34%, Ultimo 2023: 16751, 1.81% ytd). - News zu Amag, DO & CO, Strabag, Valneva, RBI, Porr, Flughafen Wien, Research zu Porr- Nachlese: Wiener Börse Orderbuch auf Linkedin, Matejka zu KE & M&A, Live-Blick DAX-Rekord- Unser Robot sagt: FACC, Palfinger, Wienerberger und weitere Aktien auffällig; Robert Machtlinger führt den 3. Tag in der GGC- gabb Jobradar: Buwog, Porr, OeKB- M&A: Der Size-Faktor bleibt gegen die Small-Caps gerichtet- Börsegeschichte 15 ....

