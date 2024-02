Die EZB will offenkundig die Zinsen noch nicht senken - und das obwohl die Wirtschaft in der Eurozone ist schwächer als zuvor erwartet. EZB hält Zinsen hoch - aber Wirtschaft in Eurozine schwächer als prognostiziert Die Wirtschaft in der Eurozone geht schwächer in das Jahr 2024 als bisher erwartet - dies geht aus neuen Prognosen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...