NEON EQUITY AG mit Gewinnsprung im Jahr 2023 EBIT nahezu verdoppelt von 9,2 Mio. Euro (Gj. 2022) auf rd. 17 Mio. Euro (Gj. 2023)

Weitere Ergebnissteigerungen für das laufende Jahr geplant Frankfurt am Main, 15. Februar 2024 - Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, gibt seine vorläufigen, noch nicht testierten Finanzkennzahlen nach HGB-Rechnungslegung für das Jahr 2023 bekannt und konnte seinen Gewinn deutlich steigern. Das EBIT verdoppelte sich nahezu von 9,2 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2022 auf rd. 17 Mio. Euro im Jahr 2023. Der Gewinn vor Steuern bezifferte sich auf rd. 20 Mio. Euro, nach 12,9 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2022, und profitierte auch von einem positiven Finanzergebnis. Der Jahresüberschuss stieg im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls deutlich um mehr als 58 % auf 19 Mio. Euro. Damit konnte NEON EQUITY sein profitables Wachstum im Geschäftsjahr 2023 fortführen. Die positive Geschäftsentwicklung resultiert vor allem aus dem starken Beteiligungsgeschäft 2023 und der Portfolioexpansion. So hat sich NEON EQUITY u.a. an dem innovativen Health-Tech-Unternehmen EasyMotionSkin Tec und dem Elektroautohersteller Elaris beteiligt. Diese Beteiligungen wurden sukzessive aufgestockt im zurückliegenden Jahr. Zudem hat NEON EQUITY zahlreiche Unternehmen bei ihrer Wachstumsfinanzierung begleitet, zum Beispiel das internationale Kernfusionsunternehmen ALPHA RING. Für das Jahr 2024 strebt NEON EQUITY weitere Gewinnsteigerungen an und plant den konsequenten Ausbau seines Beteiligungsportfolios. Der Fokus liegt auf ESG-konformen Unternehmen, die in Zukunftsmärkten aktiv sind. Zudem wird NEON EQUITY auch weiterhin Unternehmen bei ihrer Wachstummstrategie und bei Kapitalmarkttransaktionen begleiten. Thomas Olek, Vorstand und Gründer von NEON EQUITY: "Das Jahr 2023 war ein sehr bedeutendes Jahr für uns. Wir konnten stark wachsen, unser Netzwerk weiter ausbauen und unsere Beteiligungen an zukunftsfähigen, innovativen Unternehmen aufstocken. Die positiven Finanzkennzahlen 2023 untermauern unsere Stärke als Beteiligungsgesellschaft. Auch das laufende Jahr wird im Zeichen des Wachstums bei NEON EQUITY stehen - so stehen bereits in der ersten Jahreshälfte aussichtsreiche Transaktionen und Börsengänge bei unseren Kunden an." Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

www.neon-equity.com



