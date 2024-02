Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Zu Wochenbeginn bestimmte die US-Inflation die Stimmung an den Märkten, so die Börse Stuttgart.Die Teuerungsrate in den USA sei im Januar auf 3,1% gesunken, Experten seien jedoch von einer deutlicheren Abschwächung auf 2,9% ausgegangen. Das lasse die Anleger zunehmend an raschen Zinssenkungen zweifeln. Die Marktteilnehmer dürften auch für die restliche Woche weitere US-Konjunkturdaten im Blick behalten. Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei nach den US-Inflationsdaten auf sein Wochentief bei 132,77 Prozentpunkten gesunken. Seither könne er sich wieder etwas erholen, aktuell stünden 133,89 Punkte auf der Kurstafel. ...

