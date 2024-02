Köln (www.fondscheck.de) - Im Januar schwächte sich die Zinssenkungseuphorie der Marktteilnehmer aufgrund von ökonomischen Daten und Signalen der Notenbanken etwas ab, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Stable Growth Fonds (ISIN LU0136335097/ WKN 791695).Gleichwohl würden die Marktteilnehmer aber weiterhin tendenziell von einer sanften Landung der US-Wirtschaft und der Vermeidung einer Rezession ausgehen. Die Aktienmärkte hätten im Januar per Saldo ihre Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Die Rentenmärkte hätten sich insgesamt nur wenig verändert gezeigt. Der Sauren Global Stable Growth A sei mit einem Wertzuwachs in Höhe von 1,6% in das neue Jahr gestartet. ...

