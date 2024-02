Ford hat an seinem britischen Hauptsitz in Essex ein neues Testlabor für Elektroantriebe eröffnet. Die ersten Tests im neuen Labor für Antriebsentwicklung wurden mit Komponenten für den E-Transit Courier, den E-Transit Custom und den Ford Puma Gen-E durchgeführt. Ford hat 24 Millionen Pfund in das neue Labor ("Propulsion Development Laboratory") investiert. Es verfügt über acht fahrzeuggroße Räume, in denen der Automobilhersteller unter anderem Elektroantriebe ...

