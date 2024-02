Der Euro hat sich am Donnerstag bis zum Mittag nur wenig von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0740 Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag etwas tiefer auf 1,0713 Dollar festgesetzt.Lagarde bestätigte am Vormittag vor dem Europäischen Parlament die Linie der Notenbank. Die Geldpolitik sei weiter datenabhängig. ...

