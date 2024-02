SOL steigt um 15%, während dieser Solana-Token 75% macht

Im bullishen Kryptomarkt notiert Solana aktuell bei 117 US-Dollar, was einem Gewinn von 15% in den letzten sieben Tagen entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 51,17 Milliarden US-Dollar liegt Solana knapp hinter BNB, das eine Marktkapitalisierung von 51,75 Milliarden US-Dollar aufweist. Die beiden Kryptowährungen befinden sich in einem engen Rennen um die Marktpositionierung.

Futures zeigen positive Auswirkungen

Auf dem Kryptowährungsmarkt haben Future-Kontrakte auf Solana's SOL ein historisches Hoch von 1,7 Milliarden US-Dollar erreicht, mit einem überwiegenden Anteil bullischer Wetten. Ein Großteil des Open Interests bei SOL-Futures besteht aus gehebelten bullischen Wetten. Dies birgt allerdings das Risiko eines Long Squeeze, bei dem Investoren gezwungen sein könnten, ihre Positionen in einem fallenden Markt zu verkaufen, um Verluste zu minimieren.

Seit Beginn des Februars ist das Open Interest - der in offenen Futures-Kontrakten gebundene Dollarwert - um über 700 Millionen US-Dollar auf 1,57 Milliarden US-Dollar gestiegen, mit einem Zuwachs von 400 Millionen US-Dollar seit dem 8. Februar. Dies übertrifft den vorherigen Rekord von 1,4 Milliarden US-Dollar, der Ende Dezember aufgestellt wurde.

Über 63% der Positionen sind Long-Positionen, was auf mehr als eine Milliarde US-Dollar in bullischen Futures-Wetten hindeutet. Obwohl die Hebelwirkung sowohl Gewinne als auch Verluste verstärkt und für Volatilität im Markt sorgt, stellt das Open Interest von SOL mit weniger als 5% seiner Marktkapitalisierung von 51,1 Milliarden US-Dollar sicher, dass diese Volatilität möglicherweise keinen langfristigen Einfluss auf den Spotpreis hat.

SMOG - der Solana basierte Memecoin gewinnt 75%

$SMOG, ein junger Token auf der Solana-Blockchain, erlebte nach einem starken Markteintritt eine Kurskorrektur. Trotz dieses Rückgang profitierte SMOG in den letzten Tagen von der anhaltend positiven Stimmung am Kryptomarkt und verzeichnete einen Wertanstieg von 75% innerhalb der letzten drei Tage.

Dieser Aufwärtstrend ist wahrscheinlich sowohl auf die allgemeine Marktentwicklung als auch auf den von SMOG durchgeführten Airdrop zurückzuführen, der eigenen Angaben zufolge einer der größten Airdrops in der Geschichte der Kryptowährungen ist und in der Krypto-Community für Aufsehen sorgt.

Im Rahmen seines Airdrops nutzt der Token SMOG die Plattform Zealy.io, um eine interaktive und belohnungsorientierte Gemeinschaft zu fördern. Teilnehmer können durch einfache Aufgaben wie das Folgen auf sozialen Netzwerken, den Beitritt zu Telegram-Gruppen, tägliche Besuche der Website, das Aufsuchen von SMOG auf CoinMarketCap und regelmäßige Überprüfungen von SMOG auf DEXtools Punkte sammeln.

Diese Aktivitäten bieten eine einfache Möglichkeit, SMOG-Tokens zu verdienen und tragen gleichzeitig zur Steigerung der Sichtbarkeit und des Engagements innerhalb der Krypto-Community bei.

SMOG - ONE MEMECOIN TO RULE THEM ALL!

Der Launch von SMOG fiel zusammen mit dem chinesischen Neujahr, das am 10. Februar 2024 begann und das Jahr des Drachens einläutete. Diese thematische Abstimmung passt hervorragend, da der Drache in der chinesischen Kultur ein Symbol für Stärke, Glück und Erfolg ist und somit perfekt zum ambitionierten Start von SMOG, einem Token, der auf Innovation und Gemeinschaftsbildung abzielt, passt.

Das Jahr des Drachens, das für seine dynamische Energie und sein Potenzial für Wachstum und Wandel steht, bietet einen passenden Rahmen für die Einführung von SMOG, welche sich vor allem in dem derzeit aufkommenden Bullenmarkt perfekt einfügt.

SMOG hat aber noch deutlich mehr in petto. Der Token, der bereits auf der Solana-Blockchain eine feste Größe darstellt, entwickelte auch eine Integration mit Wormhole, wodurch SMOG auch auf der Ethereum Blockchain verfügbar wird. Diese Erweiterung ermöglicht einen noch breiteren Zugang zum Token und öffnet die Türen für ein umfangreicheres Publikum von Investoren und Nutzern.

Die Tokenomics von SMOG sind auf eine langfristige Wertsteigerung und Community-Beteiligung ausgerichtet, mit 35% der Tokens, die für Airdrops reserviert sind, um die Nutzerbasis zu belohnen und zu erweitern. Zusätzlich sind 10% der Tokens speziell für Listings an zentralisierten Börsen (CEX) vorgesehen.

Diese Listings könnten sich als weiterer Booster für SMOG erweisen, der nicht nur die Aufmerksamkeit auf den Token lenkt, sondern auch zu einem schnellen Anstieg der Kurswerte führen könnte. Angesichts dieser Entwicklungen könnten Investitionen in SMOG derzeit zu interessanten Renditen führen, da der Token sowohl in seiner Reichweite als auch in seinem Wert erhebliches Wachstumspotenzial zeigt.

