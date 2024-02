Welche neuen Kryptowährungen haben ein 100x-Potenzial? Diese 4 Top-Coins sind vielversprechend

Gerade risikofreudigere Krypto-Anleger sind immer wieder auf der Suche nach der neuesten Kryptowährung mit großem Potenzial. Die jüngste Vergangenheit zeigt, dass es durchaus neue Krypto-Projekte gibt, die hohe Renditen ermöglichen und sogar eine 100-fache Wertsteigerung innerhalb kürzester Zeit schaffen. Prominente Beispiele für erfolgreiche Rallyes in den letzten Monaten sind zum Beispiel die Solana-Coins BONK und Dogwifhat (WIF).

Doch welche neuen Kryptowährungen haben derzeit das Potenzial dazu, eine ebenfalls hohe Wertsteigerung zu erfahren? Wir werfen in den folgenden Abschnitten einen Blick auf gleich vier vielversprechende Kandidaten, die aus unterschiedlichen Gründen die Krypto-Welt im sprichwörtlichen Sturm erobern könnten.

#1 - Sponge V2: Der Nachfolger des erfolgreichen Meme-Coins

Vielleicht hat der eine oder andere Krypto-Interessierte bereits im letzten Jahr den Verlauf von Sponge in seiner ersten Version verfolgt: Zunächst konnte Sponge ($SPONGE) einen unglaublich erfolgreichen Presale durchlaufen, bevor der Meme-Coin dann nach seinem offiziellen Launch sogar eine 100x-Wertsteigerung erlebte.

Nun soll mit Sponge V2 ($SPONGEV2) der Nachfolger des erfolgreichen Meme-Tokens erscheinen und dabei wesentlich mehr bieten als nur eine Neuauflage. So arbeiten die Entwickler des Projekts derzeit aktiv an einem Play-To-Earn-Videospiel (P2E), das zum offiziellen Release ähnlich wie andere populäre Web3-Games den $SPONGEV2-Token als nativen Token des eigenen Ökosystems einsetzen wird.

Darüber hinaus wurde ein spezieller Staking-Mechanismus entwickelt, der sich an die bisherigen Inhaber von Sponge V1 richtet: Der innovative Stake-To-Bridge-Algorithmus erlaubt es allen Investoren, die bisher gehaltenen $SPONGE-Token im Staking-Pool einzusetzen und dafür mit $SPONGEV2-Token belohnt zu werden. Denn tatsächlich können interessierte Händler und Anleger den Sponge V2 Token nicht direkt kaufen, sondern ihn nur über das spezielle Staking-Modell erwerben.

Dieses Konzept scheint bereits jetzt voll aufzugehen, denn aktuell sind bereits über 8,3 Milliarden $SPONGE-Token im Staking-Pool gesetzt. Gleichzeitig arbeiten die Entwickler laut dem offiziellen Whitepaper daran, den neuen $SPONGEV2-Token auf größeren Kryptobörsen listen zu lassen und gleichzeitig eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen US-Dollar zu erreichen. So soll das gesamte Sponge-Ökosystem nachhaltig gesichert und stabilisiert werden. In Verbindung mit dem Web3-Videospiel könnte Sponge V2 somit schnell viral gehen und eine 100-fache Wertsteigerung erleben.

Investiere jetzt in Sponge V2

#2 - Meme Kombat: Web3-Gaming und künstliche Intelligenz

Der Bereich des Web3-Gamings ist derzeit einer der am schnellsten wachsenden Ströme der Krypto-Branche. Gleiches gilt auch für Meme-Coins, die durch ihre Chancen auf schnelle und hohe Renditen bei vielen Anlegern beliebt sind. Kein Wunder also, dass einige Entwickler diese beiden Aspekte miteinander kombinieren möchten. Was dabei herauskommt, sind interessante Projekte wie zum Beispiel Meme Kombat ($MK).

Die Grundidee hinter Meme Kombat ist dabei zwar nicht neu, wird jedoch in einem vollkommen neuen Gewand aufgelegt. So handelt es sich bei dem Web3-Videospiel um eine sogenannte Battle-Arena, in der sich verschiedene bekannte Meme-Charaktere in Kämpfen messen. Hierbei kommt eine moderne und ausgeklügelte künstliche Intelligenz zum Einsatz, die wiederum dafür sorgen soll, dass sich die Kämpfe stets voneinander unterscheiden.

Derzeit befindet sich Meme Kombat noch in der Vorverkaufsphase, wird allerdings schon bald seinen offiziellen Launch erhalten. Bisher wurden bereits über 8,7 Millionen US-Dollar an Kapital im Presale gesammelt, was ein weiteres Indiz für das große Interesse an diesen und ähnlichen Projekten ist.

Ein weiterer wichtiger Aspekt lässt sich in den Tokenomics finden, die zum Beispiel im offiziellen Whitepaper näher erklärt werden. So sollen zunächst gerade einmal 50 % im Vorverkauf an interessierte Anleger vergeben werden, während 30 % für das Staking zurückgehalten werden. Hinzu kommen weitere 10 % des Tokenvorrats, der die Liquidität auf den dezentralen Kryptobörsen sichern soll. Die letzten 10 % werden dann wiederum als Community-Belohnungen vergeben - zum Beispiel für loyale und engagierte Nutzer der Plattform.

Erfahre alles zu Meme Kombat

#3 - eTukTuk: Revolutionäre grüne Kryptowährung

Gerade außerhalb der Krypto-Blase werden Kryptowährungen häufig als umweltverschmutzend und energiehungrig dargestellt - allen voran Bitcoin (BTC) mit seinem Proof-of-Work-Algorithmus. Umso wichtiger ist es, dass einige Entwickler versuchen, moderne Blockchain-Technologien mit umweltfreundlichen und revolutionären Ideen zu verbinden. Eines dieser grünen Projekte ist eTukTuk ($TUK), das einen großen Fokus auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit legt.

Bei eTukTuk handelt es sich um ein Projekt, das sich ganz der E-Mobilität verschrieben hat und versucht, bereits etablierte Strukturen zu durchbrechen. So versucht das Unternehmen aktuell, die vor allem in Asien und Afrika genutzten Tuk Tuks - motorbetriebene Dreiräder, die zum Transport von Menschen und Waren genutzt werden - durch elektronische Modelle zu ersetzen.

Denn einerseits haben die in vielen Ländern eingesetzten Tuk Tuks den großen Vorteil, dass sie leicht, wendig und schnell in den großen Städten agieren können. Häufig können sie damit sogar das klassische Automobil ausstechen und werden auch von Touristen gerne gemietet oder als Taxi-Variante genutzt. Allerdings sind die verbauten Verbrennermotoren häufig weniger effizient als das durchschnittliche Auto.

Genau an dieser Stelle möchte eTukTuk ansetzen. Neben einer langlebigen Batterie und einem niedrigen Verbrauch möchte das Unternehmen zudem den nativen $TUK-Token dafür nutzen, um Fahrern das Laden an Ladesäulen zu erleichtern. Auch könnten sich die Fahrer selbst mit $TUK-Token bezahlen lassen, was wiederum das Ökosystem stärkt. Erste Ladesäulen und Pilotprojekte sind bereits in Planung und werden sogar von einigen Landesregierungen - wie zum Beispiel in Sri Lanka - gefördert.

Besuche jetzt die offizielle eTukTuk-Webseite

#4 - SMOG: Der Solana-Meme-Coin mit großem Potenzial

In den letzten Wochen und Monaten konnten Meme-Coins, die auf der Solana-Blockchain agieren, schnell an Beliebtheit gewinnen. Nachdem zunächst der Bonk-Coin eine starke Bullenrallye erleben konnte, folgte bereits der Hype rund um Dogwifhat ($WIF). Nun scheint es so, als ob der Smog-Coin ($SMOG) kurz vor einem kometenhaften Aufstieg stehen könnte.

$SMOG One Memecoin To Rule Them All



Buy or stake ERC-20 $SMOG tokens through our website for 42.0% APY.



Tokens staked are locked for 90 days, with rewards withdrawable throughout.



All tokens purchased through the site will be automatically staked.



Link in bio! pic.twitter.com/Y98lZcjuk6 - SMOG (@SMOGToken) February 10, 2024

Dabei möchte sich der $SMOG-Token ähnlich wie die bereits erfolgreiche Konkurrenz positionieren und diese durch clevere Tokenomics und einige innovative Ideen übertreffen. So konnte das Projekt schnell auf einigen Kryptobörsen von sich reden machen und direkt erste Gewinne für frühzeitige Investoren ermöglichen.

Gleichzeitig besteht durchaus die Möglichkeit, dass der Meme-Coin eine 10-fache bis 100-fache Wertsteigerung erleben wird, wenn sich der bereits virale Trend-Token noch weiter wie ein Lauffeuer über die sozialen Netzwerke ausbreitet. So könnte $SMOG schnell zu einem der wichtigsten Meme-Coins der kommenden Wochen und Monate werden.

Investiere jetzt in den $SMOG-Meme-Coin

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.