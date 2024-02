Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5360/ Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #589: - ATX mit Murmeltier-Plus- Main Event definitiv Do&Co- News zu Amag" Strabag, Valneva, RBI, Porr, Flughafen Wien, - Research zu Porr- Happy Birthday Johan Eliasch- Holger Zschäpitz (AAA) vermisst Aktienkultur in Österreich- Spoiler: Liebesgeschichte mit der Asfinag findet Fortsetzung, Auflösung wird folgen- Weiter gehts im Podcast Links:Börsenradio Live-Blick 15/2: DAX in noch nie gesehenen Höhen, ...

