Der Marktwert der Magnificent Seven hat sich im vergangenen Jahr um rund 60% gesteigert - soweit so gut. Der Tech-Boom geht weiter, angetrieben durch die KI. Doch auch die Bewertung aufgrund des KGV steigt und macht damit die Tech-Überflieger und den S&P500 nicht zum Schnäppchen für Anleger. Weshalb genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist den europäischen Markt etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, und welche Chancen sich dabei auftun, erfahren Sie in diesem Interview mit Christian Köker, HSBC.