- Grid Dynamics und sein Kunde Yieldmo haben gemeinsam eine fortschrittliche ML-Plattform mit einem umfassenden Toolset entwickelt, das dazu beiträgt, Werbetechnologieprozesse zu rationalisieren und die Gesamteffektivität von Werbekampagnen zu verbessern.

- Durch den Einsatz der neuen ML-Plattform optimiert Yieldmo die Kampagnenauslieferung und -leistung für seine Werbetreibenden und profitiert dabei von der hohen Skalierbarkeit der Plattform, der schnellen Markteinführung neuer Funktionen und dem geringen Wartungsaufwand.

SAN RAMON, KALIFORNIEN / ACCESSWIRE / 15. Februar 2024 - Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), ein führendes Unternehmen für Services und Lösungen im Bereich https://pr.report/U3ljfIwb, gab heute mit Stolz bekannt, dass sein Kunde https://pr.report/GDUB-6gC, eine führende Werbetechnologieplattform, eine innovative ML-Plattform implementiert hat, die Nutzer, Herausgeber und Werbetreibende hocheffizient zusammenbringt, um Kampagnenauslieferung und -leistung zu optimieren. Yieldmo ist ein intelligenter, programmatischer Anzeigenmarkt, der mit riesigen Datenmengen arbeitet und täglich Milliarden von Anzeigenschaltungen verarbeitet. Yieldmo und Grid Dynamics haben gemeinsam an der Entwicklung dieser neuen ML-Plattform gearbeitet, die mit Vorteilen wie hoher Skalierbarkeit, kurzer Markteinführungszeiten für neue Funktionen und geringen Wartungsanforderungen aufwartet.

Diese Lösung kuratiert das Anzeigeninventar für die verschiedenen Zielgruppen, Kampagnen und Werbetreibenden von Yieldmo in Echtzeit und bewertet, wie wahrscheinlich es ist, dass eine bestimmte Anzeigenanfrage zu einem gewünschten Ereignis führt, wie z. B. einem Klick oder einem vollständigen Videoabruf. Derartige Fähigkeiten erfordern komplexe Modelle des maschinellen Lernens (ML) und fortschrittliches Software-Engineering zur Entwicklung und Ausführung von ML-Modellen. Außerdem bedarf es einer robusten, skalierbaren und bewährten ML-Plattform, die die Betriebskosten drastisch reduziert und die Durchführung von Geschäftsexperimenten vereinfacht. In diesem Blogbeitrag können Sie mehr über diese skalierbare, konfigurationsgesteuerte ML-Plattform erfahren.

"Das Werbeerlebnis hat einen großen Einfluss auf den Erfolg von Werbekampagnen. Deshalb haben wir ein flexibles und skalierbares Experimentier- und Optimierungssystem entwickelt, um die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen", erklärt Sergei Izrailev, Head of Analytics and Data Science bei Yieldmo.

"ML-Plattformen, MLOps und LLMOps werden mit der verstärkten Entwicklung von KI/ML-Lösungen für praktisch alle Unternehmen immer wichtiger", so Ilya Katsov, VP of Technology bei Grid Dynamics. "Wir verfügen über ein sehr solides Angebot in diesem Bereich und die Zusammenarbeit mit Yieldmo ist ein großartiges Beispiel dafür, wie dieses dazu beiträgt, eine hochmoderne Lösung selbst für einen anspruchsvollen Bereich voller Herausforderungen wie die Internetwerbung zu schaffen."

Grid Dynamics treibt die schnelle Einführung von ML-Plattformen mit seinem innovativen ML Platform Starter Kit voran, eine von vielen innovativen, geschäftsfördernden Lösungen, die die Wachstumsstrategie des Unternehmens https://pr.report/BOXfhVFu untermauern. Mehr erfahren über das ML Platform Starter Kit von Grid Dynamics können Sie auf dieser Seite.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (NASDAQ: GDYN) ist ein Digital-Native-Technologiedienstleister, der das Wachstum beschleunigt und die Wettbewerbsposition von Fortune-1000-Unternehmen stärkt. Grid Dynamics bietet Beratungs- und Implementierungsservices für digitale Transformation durch Omnichannel-Kundenerfahrung, Big Data, Analytik, Recherchen, künstliche Intelligenz, CloudOps & DevOps und Anwendungsmodernisierung. Grid Dynamics erreicht schnelle Markteinführungen, Qualität und Effizienz durch den Einsatz von Technologiebeschleunigern, eine agile Lieferkultur und seinen Pool an talentierten Engineering-Mitarbeitern. Grid Dynamics wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seine Firmenzentrale im Silicon Valley mit Niederlassungen in den USA, Mexiko, Jamaika, Großbritannien, Europa und Indien. Mehr erfahren über Grid Dynamics können Sie unter www.griddynamics.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook und LinkedIn.

Über Yieldmo

Yieldmo ist eine Werbeplattform, die durch den Einsatz kreativer Technologie und KI Marken dazu verhilft, bessere digitale Werbeerlebnisse durch kreative Technologie und KI unter Verwendung maßgeschneiderter Werbeformate, proprietärer Aufmerksamkeitssignale, prädiktiver Formatauswahl und datenschutzkonformen Kuratierens des Inventars zu schaffen. Yieldmo ist der Meinung, dass Werbung in ihrer Gesamtheit die Nutzer fesseln und auf ihre Vorlieben zugeschnitten sein sollte. Unser Ziel besteht darin, die beste Anzeige für jeden möglichen Aufruf zu liefern. Dank unserer Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), unserer eigenen Messtechnologie und unserer engen Beziehungen zu Herausgebern wird diese Vision immer greifbarer. Erfahren Sie mehr unter http://www.yieldmo.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Wörter "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "kann", "wird", "potenziell", "prognostiziert", "sagt voraus", "setzt fort" oder "sollte", oder in jedem Fall deren negative oder andere Variationen oder vergleichbare Terminologie. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu der ML-Plattform von Yieldmo, zu unseren Produktmöglichkeiten und zum künftigen Wachstum unseres Unternehmens, einschließlich bei unseren Kunden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und lassen sich nur schwer vorhersagen. Die Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: alle Faktoren, die unsere Partnerschaft mit Yieldmo, die Produktfähigkeiten, die Vorteile der Produkte sowie das Wachstum und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens einschränken.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorgenannte Liste von Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Grid Dynamics weist die Leser darauf hin, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um veränderte Erwartungen oder veränderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht. Weitere Informationen über Faktoren, die sich wesentlich auf Grid Dynamics, einschließlich der Betriebsergebnisse und der Finanzlage, auswirken könnten, sind im Abschnitt "Risk Factors" des Quartalsberichts des Unternehmens auf Formblatt 10-Q, das am 2. November 2023 eingereicht wurde, und in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC aufgeführt.

