Nvidia und BlackRock investieren in SoundHound AIIn einer jüngst veröffentlichten Meldung sorgten Nvidia und BlackRock für Aufsehen. Beide Firmen gaben bekannt, Anteile am Unternehmen SoundHound AI zu besitzen. Dies wurde durch ein am Dienstag eingereichtes 13F-Formular an die US-Wertpapier- und Börsenkommission bekannt. SoundHound AI, seit seiner Gründung im Jahr 2014 bekannt für innovative Technologien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...