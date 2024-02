MORGEN & MORGEN hat sein aktuelles Rating zur Unfallversicherung veröffentlicht. Abzulesen ist, dass der Markt stabil, das Angebot hochwertig ist. Über zwei Drittel der Tarife erhalten Top-Bewertungen. Neues gibt es zu Gliedertaxe und Corona-Impfung. In seinem neuesten Rating untersucht MORGEN & MORGEN die Tarife in der Unfallversicherung, die sich variabler zeigt als oftmals vermutet. So hat das Analysehaus 50 Leistungsfragen in seine Bewertung einbezogen und die Tarife mit ein bis fünf Sternen ...

