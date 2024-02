Die Randeffekte der Zinsentscheidungen setzen die Märkte unter Umsetzungsdruck. Im vergangenen Jahr waren die Aktienmärkte von ziemlich wenigen Unternehmens-Transaktionen und Neu-Emissionen begleitet gewesen. Die Unsicherheiten gegenüber dem Zinsumfeld und ein immer höher steigendes Renditepotential bei Anleihen wurde auf die Aktienwaage gelegt und sorgte für Skepsis. Inzwischen hat sich das Blatt der Zinserwartungen gewandelt. Notenbanken haben ihre kurzfristige Pause in eine längerfristige mit Potential baldiger Zinssenkungen gewandelt. Die Märkte haben aber auch hier, wie zuvor bei den Erhöhungen, die Potentiale weiterer Senkungen viel stärker in ihren Erwartungen aufgenommen. Jetzt beginnen sich die Reflexe darauf in der Real-Wirtschaft ...

