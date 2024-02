Die cloudbasierte Plattform ist das größte digitale Netzwerk für Ärzte bzw. medizinisches Personal in den USA. Sie ermöglicht die Zusammenarbeit insbesondere in schwierigen Fällen, inklusive Tools für Telemedizin. Aus Sicht der Pharmaindustrie eine Möglichkeit für Werbung bzw. Produktinformation.Fast schon ein Nachteil liegt darin, dass DOXIMITY bereits in der Gewinnzone operiert. Nach einer Gewinnenttäuschung im Spätsommer wurden die 20 $ als tragfähiger Boden getestet. Zur Rückkehr an die 30 $ trug bei, dass DOXIMITY sich als etabliertes Werkzeug gut für die Nutzung von KI eignet. Hinzu kommt eine Nettomarge von 35 % im jüngsten Quartal. Ein Börsenwert von 5,4 Mrd. $ ist anspruchsvoll als zehnfacher Umsatz, das KGV geht inzwischen unter 30.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 07! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 07 u. a.:- Schrille Schlagzeilen machen zurzeit die Stimmung- Die Qualitätsauswahl in der Berichtssaison läuft- Das RWE-Management steckt in einer Art Falle- SIEMENS ENERGY - Die Sanierung von Gamesa gilt als machbar- ALL FOR ONE - Weiter aufwärts?- Der berühmteste Pharmakonzern der Schweiz wird degradiert- BARRY CALLEBAUT mit markanter KorrekturIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info