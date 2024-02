Der DAX ist am Donnerstag wieder auf Rekordkurs eingeschwenkt. Der deutsche Leitindex hatte im frühen Handel bei gut 17.089 Punkten eine Bestmarke erreicht und damit seinen erst in der Vorwoche markierten, bisherigen Höchststand übertrumpft. Am frühen Nachmittag notierte das Börsenbarometer noch 0,43 Prozent im Plus bei 17.018,26 Punkten.Der MDAX stieg um 0,72 Prozent auf 26.237,42 Punkte. Für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...