Hat BIRKENSTOCK mit dem IPO gezeigt, was bei CROCS ebenfalls möglich ist? Die beiden Anbieter mit ihren sehr unterschiedlichen Ansätze sind auf locker getragenes Schuhwerk spezialisiert. Bei BIRKENSTOCK wurden die früheren "Sandalen" für die Fußgesundheit zu einem Quasi-Luxusgut weiterentwickelt. Sicherlich eine Frage von Design und Optik, aber es geht auch um die Arbeit am Image (sowie um die Preisgestaltung).



CROCS wurde erst 2002 gegründet, um Clogs aus Kunststoff zu vermarkten. Das enorme Farbspektrum sorgt für Individualisierung bzw. Unterscheidbarkeit. Die heute veröffentlichten Zahlen eines starken Q4 waren der Schlussbaustein für Rekorde im Geschäftsjahr 2023.



CEO Andrew Rees zeigte sich stolz auf 3,96 Mrd. $ Umsatz und einen Zuwachs um 11,5 % zum Vorjahr. Sowie auf "branchenweit führende" operative Margen (von 23,9 auf 26,2 %) und einen prozentual zweistellig ausgebauten Gewinn je Aktie (von 8,71 auf 12,79 $). Dazu haben alle Regionen und Verkaufskanäle beigetragen, ließ Rees die Analysten wissen. Die Marke Heydude wurde in die Erfolgsspur zurückgebracht mit verbesserter Bruttomarge und passgenauen Lagerbeständen. Mit Investitionen in verschiedene strategische Schlüsselbereiche soll 2024 die Basis für weitere Marktanteilsgewinne gelegt werden.



Im inoffiziellen Vorhandel steht die CROCS-Aktie bei + 4,5 % bzw. 113,28 $. Die Mitte Oktober 2023 begonnene Erholung um aktuell fast 48 % brachte den Titel zurück über die 100 $. Nun scheint der seit April 2023 geltende Abwärtstrend überwunden zu sein.



Mit 6,9 Mrd. $ Marktkapitalisierung und einem KGV um 10 ist die Bewertung noch nicht ausgereizt. Eine Wiederholung der 148 $ vom vorigen April wäre, allerdings auch auf Basis günstiger äußerer (Markt-)Umstände, auf kurze Sicht möglich.



Helmut Gellermann



