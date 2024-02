FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siltronic nach einem Ausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Erwartung eines stagnierenden Wafervolumens im Vergleich zu den Wachstumserwartungen der Branche von mehr als fünf Prozent für das Jahr deute darauf hin, dass der Konzern unter einer übermäßigen Bindung an den Automobil- und Industrieendmarkt leidet, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/he



