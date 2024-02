Straubing (ots) -



Was sich seit einer Weile zusammenbraut, geht über das Erträgliche jedoch hinaus. Dazu gehört auch, was Parteichefin Ricarda Lang in Schondorf widerfahren ist. Man muss Lang nicht mögen und kann die Politik, für die sie steht, ihr Staatsverständnis und ihre Prioritäten ablehnen. Doch niemand hat das Recht, die Grüne massiv zu beschimpfen und auf ekelhafte Weise zu beleidigen. Es ist eine schlimme Entwicklung für die Gesellschaft und die Demokratie. Lang hat Personenschützer. Der Landrat, der Bürgermeister oder der Abgeordnete aber in der Regel nicht. Eigentlich sollte das auch nicht nötig sein.Doch die Realität sieht längst anders aus, wozu die AfD nach Kräften beiträgt. Es besteht das Risiko, dass kluge Köpfe die Politik meiden oder Kommunalpolitiker sich aus Sorge um ihre Familie zurückziehen.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5715208

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken