The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.02.2024.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.02.2024

.

ISIN Name

XS2297549128 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY

XS2337092808 LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY

