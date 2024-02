Mehr Infos zu den Börsendiensten von Lars Wißler finden Sie hier: Aktie der Woche: http://tinyurl.com/3k6ztvus Hebel der Woche: http://tinyurl.com/pkwwpupm Trotz kurzzeitiger Verunsicherung nach den jüngsten US-Inflationsdaten zeigen sich die Aktienmärkte von ihrer starken Seite und knacken neue Rekordmarken. Laut Lars Wissler, Marktexperte und Chefredakteur der "Aktie der Woche", liegt dies weniger an der aktuellen Nachrichtenlage, sondern vielmehr an der Art und Weise, wie die Märkte bereits vorherige Herausforderungen, verarbeitet haben. Der Optimismus im Markt sei ungebrochen, getrieben durch das Kaufverhalten der Anleger, die die Dips munter kaufen, und ein starkes Fundament, das durch überdurchschnittliche Earnings einiger großer Unternehmen untermauert wird. Wissler betont die Bedeutung einer breiteren Marktstärke und sieht in der aktuellen Rally eine unterliegende Dynamik, die durch Momentum-Aktien getrieben wird. Was er von den anstehenden Nvidia-Earnings erwartet: Jetzt einschalten und mehr erfahren!