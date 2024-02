Frankfurt (ots) -



Die simple Wahrheit ist, dass die deutsche Wirtschaft zur Überwindung ihrer Schwächephase nicht Habeck oder Lindner braucht - sondern beide. Die Zukunft der deutschen Wirtschaft hängt nicht an der Frage "Markt oder Staat", sondern daran, wie sich beide Ansätze klug miteinander vereinen lassen. Im Grunde lautete so das Versprechen, mit dem die Ampel vor zwei Jahren angetreten ist: den Konflikt zwischen Ökonomie und Ökologie aufzulösen. Dass das nicht gelungen ist, ist das eigentliche Versagen dieser Regierung. Immerhin haben Habeck und Lindner nun erkannt, dass es so nicht weitergeht. Sie müssen dringend aufhören, sich gegenseitig zu blockieren, und stattdessen die Kraft finden, sich auf einen gemeinsamen wirtschaftspolitischen Plan für den Rest der Legislaturperiode zu einigen. Wenn sie die Krise überwinden und davon politisch profitieren wollen, sollten sie sich beeilen. Die Uhr tickt.



Pressekontakt:



Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5715228

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken