Die SES AI Corporation (SES) (NYSE: SES), ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Lithium-Metall-Batterien für Elektrofahrzeuge, urbane Luftmobilität und andere fortschrittliche Anwendungen, gab heute bekannt, dass es seine Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 nach Börsenschluss am Montag, den 26. Februar 2024, veröffentlichen wird. Im Anschluss daran wird um 17 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz abgehalten.

Ein Webcast der Live-Telefonkonferenz wird über die Investor Relations-Website investors.ses.ai von SES verfügbar sein. Über den folgenden Link können Sie sich vorab für die Telefonkonferenz registrieren: https://events.q4inc.com/attendee/346666868%C2%A0

Die Telefonkonferenz kann auch live per Telefon unter den folgenden Nummern verfolgt werden:

USA (gebührenfrei): +1-833-470-1428

International: +1 404-975-4839

Zugangscode: 293516

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird kurz nach der Telefonkonferenz verfügbar sein unter investors.ses.ai/events-and-presentations/events/default.aspx

Über die SES AI Corporation (SES)

SES ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von Hochleistungs-Lithium-Metall-Akkus für Elektrofahrzeuge, urbane Luftmobilität und andere fortschrittliche Anwendungen. SES wurde 2012 gegründet und ist ein integrierter Hersteller von Lithium-Metall-Batterien mit starken Kompetenzen in den Bereichen Material, Zellen, Module, KI-gestützte Sicherheitsalgorithmen und Recycling. SES, das früher unter dem Namen SolidEnergy Systems bekannt war, hat seinen Hauptsitz in Boston und verfügt über Niederlassungen in Shanghai und Südkorea.

SES kann seine Website als Vertriebskanal für wesentliche Unternehmensinformationen nutzen. Finanzielle und andere wichtige Informationen über SES werden routinemäßig auf der Website des Unternehmens unter www.ses.ai veröffentlicht und sind über diese zugänglich. Dementsprechend sollten Anleger diesen Kanal zusätzlich zu den Pressemitteilungen von SES, den Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission und den öffentlichen Telefonkonferenzen und Webcasts verfolgen.

