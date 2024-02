Tagesausblick für 16.02.: DAX stabil auf Rekordniveau. Notenbänker im Blickpunkt

Nach einer starken Eröffnung und einem neuen Allzeithoch pendelte der DAX® heute in einer engen Bandbreite um die Marke von 17.050 Punkten. Durchwachsene Wirtschaftszahlen aus den USA sorgten im Tagesverlauf für Zurückhaltung bei den Anlegern. Morgen werden Reden von Notenbänkern erwartet. Möglicherweise können sie Impulse liefern.

Am Anleihenmarkt pendelten die Renditen mehrheitlich im Bereich des gestrigen Schlussstands. Der Aufwärtstrend pausierte damit. Dies sorgte bei Edelmetallen wie Gold und Silber für eine Erholung. Dabei schielte der Goldpreis zeitweise über die Marke von 2.000 USD. Der Ölpreis setzte hingegen den Seitwärtstrend fort. So schloss die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil bei rund 82,60 USD.

Unternehmen im Fokus

Airbus meldete heute Quartalszahlen. Demnach legte der Umsatz zwar deutlich zu, aber das Gewinnziel wurde leicht verfehlt. Dennoch plant der Flugzeugbauer die Zahlung einer Sonderdividenden in Höhe von EUR 1 pro Aktie. 2024 soll die Auslieferung von Flugzeugen auf 800 gesteigert werden. Anleger quittierten die Nachrichten mit einem Kursabschlag. Die Commerzbank erzielte 2023 den höchsten Gewinn seit 15 Jahren und plant eine Dividendenerhöhung auf EUR 0,35 pro Aktie. Die Aktie sprang daraufhin deutlich an. Delivery Hero setzte nach dem gestrigen Kurssprung den Erholungskurs zunächst fort. Stellantis fuhr vergangenes Jahr einen Rekordumsatz und Rekordgewinn ein. Daher ist eine Dividendenerhöhung und ein weiteres Aktienrückkaufprogramm geplant. Gefragt waren weiterhin Hensoldt und Rheinmetall. Tesla kratzte im frühen Handel an der oberen Begrenzung des kurzfristigen Seitwärtstrends.

Morgen werden unter anderem Hella, Sartorius und Swiss Re Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen. VW meldet zudem Zahlen zu den Auslieferungen im Janaur 2024.

Wichtige Termine: