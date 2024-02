Die neuesten Inflationszahlen aus den USA haben die Hoffnung auf sinkende Zinsen erst einmal gedämpft. Robert Halver, Kapitalmarktexperte der Baader Bank, sieht darin allerdings nur eine kleine Verzögerung der ersehnten Zinssenkungen. Die Mietpreisinflation in den USA, die ein Drittel der Gesamtinflation ausmacht, dürfte sich bald abkühlen, erklärt Halver. Dies deute darauf hin, dass die Inflationsrate bis zum Sommer auf das gewünschte Niveau fallen könnte. Der Blick richtet sich auch auf Europa, wo ähnliche Inflationstrends beobachtet werden, was Hoffnung auf eine Lockerung der Geldpolitik auch hierzulande gibt. Anleger hätten also nochmal Zeit, günstiger an Aktien zu kommen, bevor Fed-Chef Powell dann im Sommer grünes Licht für die ersten Senkungen gebe. Dabei bestehe durchaus die Chance, dass die Zinsen auf einen Schlag um 50 Basispunkte gesenkt werden, meint Halver. Wie Halver die derzeitige Lage auf dem chinesischen Markt beurteilt: Das und mehr sehen Sie im Video!