Halle/MZ (ots) -Die Bundestagsabgeordnete Heike Brehmer (CDU) aus Wernigerode (Landkreis Harz) hat in dieser Legislaturperiode bei fast jeder zweiten namentlichen Abstimmung im Plenarsaal gefehlt. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe) unter Berufung auf die Parlamentsdatenbank. Während die Abwesenheitsquote der Unionsfraktion insgesamt bei rund zehn Prozent liegt, kam Brehmer auf 45 Prozent.Die 61-Jährige begründete das mit "terminlichen Verpflichtungen in meinem Wahlkreis" sowie Erkrankungen. Am 19. Januar etwa fehlte Brehmer bei der Abstimmung über das Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts. Auf MZ-Nachfrage erklärte sie, sie habe an jenem Tag als Gast am Neujahrsempfang des Salzlandkreises teilgenommen.Der Vorsitzende der CDU-Landesgruppe, Sepp Müller, sagte der MZ: "Laut Grundgesetz sind die Abgeordneten frei in ihrer Mandatsausübung. Es obliegt der Kollegin selbst, wie sie diese organisiert."