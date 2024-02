In den letzten Wochen ging bei Plug Power einiges nach vorne. Der Konzern informierte über eine steigende Produktion in den USA und berichtete außerdem über die Auslieferung von portablen Wasserstoff-Tankstellen. Der ganz große Durchbruch ist damit zwar noch nicht geglückt, doch es geht immerhin in die richtige Richtung.Anzeige:Das half auch der Aktie weiter, welche sich von ihrem 52-Wochen-Tief bei 2,01 Euro deutlich erholen konnte und zeitweise wieder oberhalb von 4 Euro notierte. Nachdem zuletzt weitere erfreuliche Nachrichten ...

