DJ Nagel: Staatsschulden im Euroraum senken

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel starkes Interesse an einer Senkung der Staatsverschuldung im Euroraum. Nagel sagte bei der Münchener Sicherheitskonferenz laut veröffentlichtem Redetext: "Im Dezember gab es ... eine Einigung für eine Reform der europäischen Haushaltsregeln. Jetzt kommt es darauf an, die neuen Regeln so anzuwenden, dass die hohen Schuldenquoten tatsächlich sinken." Hierzu könnten die von der Bundesregierung eingebrachten Sicherheitslinien beitragen.

Nagel sagte weiter: "Zurückgehende Schuldenquoten würden das Vertrauen der Investoren stärken - ebenso wie eine glaubwürdige Haushaltsstrategie. Die Geldpolitik hat hieran ein starkes Interesse." Außerdem würde es die wirtschaftliche Entwicklung und den Wohlstand in Europa fördern.

Der Bundesbankpräsident verwies darauf, dass gerade sehr hoch verschuldete Staaten, bei denen die Staatsschuld mehr als die jährliche Wirtschaftsleistung ausmache, dennoch anhaltend hohe Haushaltsdefizite hätten.

