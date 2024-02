Michael Burry, der vor allem für seine Prognosen zur Subprime-Hypothekenkrise bekannt ist, hat im vierten Quartal mehrere neue Aktien in sein Portfolio aufgenommen, darunter einige führende Technologieunternehmen wie Amazon und Alphabet laut einer neuen behördlichen Veröffentlichung. Aus einer Short-Wette hingegen verabschiedet er sich. Burrys Hedgefonds, Scion Asset Management, baute neue Beteiligungen an HCA Healthcare Oracle Citigroup und CVS Health auf, die am Ende des vierten Quartals jeweils ...

Den vollständigen Artikel lesen ...