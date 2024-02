PPG (NYSE:PPG) und die PPG Foundation haben im Jahr 2023 zusammen mehr als 17,5 Millionen US-Dollar weltweit investiert dies entspricht einer Steigerung von 1,3 Millionen US-Dollar gegenüber 2022. Mit den Mitteln werden mehr als 450 Sozialpartner und -programme unterstützt, die Bildung und Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene fördern und zugleich das ehrenamtliche Engagement der Mitarbeitenden von PPG anregen.

PPG and the PPG Foundation invested more than $17.5 million worldwide in 2023 to support over 450 community partners and programs that are focused on advancing education and delivering community sustainability while encouraging PPG employee volunteerism. (Photo: Business Wire)

"Im Jahr 2023 wurde unser Ziel, die Welt zu schützen und zu verschönern "protect and beautify the world" -, in allen Bereichen des sozialen Engagements von PPG mit Leben erfüllt. Während unsere Mitarbeitenden farbenfrohe Klassenzimmer gestalteten, zielte unsere Finanzierung darauf ab, das Lernen zu fördern und junge Menschen dazu zu bewegen, MINT-Karrieren zu verfolgen", berichtet Malesia Dunn, Executive Director, PPG Foundation und Corporate Global Social Responsibility. "Mit unseren neuen Zielen in den Bereichen Bildung für ökologische Nachhaltigkeit und Entwicklung von Arbeitskräften sind unsere Prioritäten und Fördermittel ganz auf die Entwicklung von Communitys mit besseren Zukunftsperspektiven gerichtet."

Zu den Highlights des gesellschaftlichen Engagements im Jahr 2023 gehören:

10,3 Millionen US-Dollar für die Ausbildung der nächsten Generation von Führungskräften in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik ( MINT ) Im Jahr 2023 feierte der PPG SCIENCE PAVILION® im Daniel G. and Carole L. Kamin Science Center (ehemals Carnegie Science Center) in Pittsburgh sein fünfjähriges Bestehen. PPG initiierte eine dreijährige Partnerschaft mit dem finnischen Wissenschaftszentrum Heureka, um die neue Heureka-Ausstellung "Power of Play" und Farben-Workshops für junge Schüler zu finanzieren. PPG kooperiert mit Programmen wie Casa Hackers "Girls in Tech" in Sumaré, Brasilien, das sich an Schülerinnen richtet, die ein erweitertes MINT-Studium anstreben. Im Rahmen seiner Partnerschaft mit Give2Asia und Live2Give in China hat PPG das PPG Scholarship Program an acht Universitäten und die PPG Career Intelligence Class an 15 Universitäten durchgeführt. Die PPG Foundation hat eine Partnerschaft mit AdoptAClassroom.org geschlossen, um Lehrer und 10 Schulen in PPG-Communitys mit den erforderlichen Tools für die MINT-Ausbildung auszustatten. In Soborg, Dänemark, besuchten Schüler im Rahmen des Science Day und einer kontinuierlichen Partnerschaft mit der MINT-Bildungsgruppe Naturvidenskabernes Hus den PPG-Standort für Bautenschutzmittel.

( ) Fortschritte in den Bereichen Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion, Bildung für Nachhaltigkeit und Entwicklung von Arbeitskräften 89 Fortschritt bei der Umsetzung des Ziels, bis 2025 insgesamt 20 Millionen US-Dollar in Programme für schwarze Communitys und farbige Menschen in den USA zu investieren. PPG hat sich verpflichtet, bis 2030 für Bildungsinitiativen für ökologische Nachhaltigkeit 5 Millionen US-Dollar aufzuwenden, und unterstützt Organisationen wie die National Environmental Education Foundation (NEEF) in den USA und die Organisation STEM Learning in Großbritannien. PPG strebt außerdem an, bis 2025 für die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte 2 Millionen US-Dollar für Organisationen wie die Collision Repair Education Foundation (CREF) in den USA und Spenden von PPG MOONWALK® und PPG LINQ Pro-Lehrmitteln für Berufsschulen in Europa bereitzustellen.

6,2 Millionen US-Dollar für gesellschaftliche Nachhaltigkeit sowie Katastrophen- und humanitäre Hilfe PPG und die PPG Foundation unterstützten regionale Organisationen wie das Rote Kreuz, die nach Naturkatastrophen in Acapulco (Mexiko), Emilia-Romagna (Italien), der Türkei, Slowenien und Marokko Nothilfe- und Wiederaufbaumaßnahmen vor Ort geleistet haben.

60 COLORFUL COMMUNITIES®-Projekte 2023 in 16 Ländern abgeschlossen Im Jahr 2023 erreichte das globale PPG-Programm Colorful Communities seinen 500. Meilenstein. Seit 2015 haben 26.500 PPG-Mitarbeitende und Ehrenamtliche das Leben von mehr als 9,2 Millionen Menschen in 50 Ländern positiv beeinflusst. Im Jahr 2023 setzte sich PPG das Ziel, bis 2030 weitere 5 Millionen US-Dollar für das Colorful Communities -Programm bereitzustellen, damit PPG-Ehrenamtliche neue Aktivitäten und Elemente mit Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit in Projekte integrieren können. In den Monaten Juni, Juli und August 2023 schloss das Programm Colorful Communities seine zweite Initiative New Paint for a New Start ab und hat insgesamt mehr als 60 Schulen in ansprechende Umgebungen für 35.000 Schülerinnen und Schüler verwandelt.



Erfahren Sie mehr über PPG und die Investitionen der PPG Foundation im Jahr 2023.

Das globale Engagement von PPG und der PPG Foundation zielt darauf ab, Farbe und Helligkeit in die PPG-Communitys rund um den Globus zu bringen. Im Jahr 2023 investierten wir mehr als 17,5 Millionen US-Dollar und unterstützten damit Hunderte von Organisationen in fast 40 Ländern. Über Investitionen in Bildungsmöglichkeiten tragen wir dazu bei, MINT-Innovatoren und qualifizierte Arbeitskräfte von morgen in den Bereichen Beschichtung und Fertigung auszubilden. Außerdem geben wir PPG-Mitarbeitenden die Möglichkeit, ihren positiven Einfluss auf die ihnen wichtigen Ziele zu vervielfachen, indem wir ihr ehrenamtliches Engagement und ihre Spenden unterstützen. Weitere Informationen finden Sie hier.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

Bei PPG (NYSE: PPG) arbeiten jeden Tag daran, die Lacke, Beschichtungen und Spezialwerkstoffe zu entwickeln und zu liefern, auf die unsere Kunden seit über 140 Jahren vertrauen. Durch Engagement und Kreativität überwinden wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und arbeiten eng mit ihnen zusammen, um den richtigen Weg zu finden. Mit Hauptsitz in Pittsburgh produzieren und forschen wir in mehr als 70 Ländern und erzielten 2023 einen Nettoumsatz von 18,2 Mrd. US-Dollar. Wir beliefern Kunden in den Segmenten Bauwesen, Konsumgüter, Industrie und Transport sowie Aftermarkets. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.ppg.com.

PPG LINQ ist eine Handelsmarke, und Colorful Communities, MoonWalk, das PPG-Logo und We protect and beautify the world sind eingetragene Handelsmarken von PPG Industries Ohio, Inc.

