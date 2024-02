Solana-Memecoin Smog übertrifft Bonk und pumpt heute 70,66 %

Ein neuer Solana-Memecoin hat den Kryptomarkt betreten und seinen Investoren bisher schon hohe Renditen beschert. Allerdings befindet sich das originelle Memetoken-Projekt noch immer am Anfang und hat erst jüngst neuartige Funktionen und Features hinzugefügt, welche den Ansturm der Investoren noch einmal befeuert hat. Somit konnte sich der Coin wieder rasant seinem Allzeithoch nähern und steht möglicherweise vor einer noch steileren Kursexplosion. Erfahren Sie nun, warum der Memecoin Smog immer mehr Anleger in seinen Bann zieht und dies erst der Anfang einer parabolischen Rallye sein könnte.

Solana Memecoin Smog stellt selbst Bonk in den Schatten

Einer der heißesten Solana-Memecoins ist aktuell Smog, welcher bereits 3 Tage nach seiner Listung um beeindruckende 4.695 % steigen konnte. Die Megarallye hatte sich schon am ersten Tage angekündigt, da Smog selbst den führenden Solana-Memecoin Bonk, welcher auf Platz 3 der führenden Memetoken liegt, in seinem initialen Kursanstieg übertraf. Denn während Bonk an seinem Listungstag lediglich um 384 % steigen konnte, hat Smog 714 % erreicht.

Aktuell befindet sich Smog laut den Angaben von CoinMarketCap auf Platz 19 der größten Memecoins. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf sein besonderes Geschäftsmodell, welches sich das Erfolgsrezept der kultigen und hochpreisigen NFT-Kollektion Bored Ape Yacht Club zunutze gemacht hat.

Denn wie auch diese verspricht Smog eine exklusive Community, in welche es jedoch nur die "loyalen Auserwählten" schaffen. Dafür müssen Anwärter eine Reihe von Aufnahmeritualen erfolgreich absolvieren und als berechtigt gelten. Nur dann können sie in den Genuss von großzügigen AirDrop-Kampagnen, welche spielerisch gestaltet sind und die Gemeinschaft des Community-Tokens stärken.

Nach nur einer Woche konnte Smog sich enorm weiterentwickeln und immer mehr Investoren und Memecoin-Fans begeistern. Laut den Angaben von der Solana-Datenwebsite Birdeye kommt Smog bereits auf 19.371 Tokeninhaber, was an Myro herankommt, dem 5. Platz der Memecoins, welcher 31.430 Investoren hat.

Ansonsten gibt es noch viele weitere Anreize, welche Smog geschaffen hat. All sie haben die Attraktivität des einzigartigen Projekts noch weiter gesteigert und immer mehr Investoren angezogen sowie den Smog Coin noch weiter explodieren lassen.

Darum strömen immer mehr Anleger in den Memecoin Smog

Das außergewöhnliche Geschäftsmodell der exklusiven Gemeinschaft mit hohen Belohnungen ist mit Abstand der Hauptgrund für das FOMO der Investoren. Ablesen lässt sich dies an den neuen Statistiken, welche aufzeigen, dass die Anwärter auf Zealy fast 100.000 Qualifikations-Aufgaben abgeschlossen haben.

Dort können die Teilnehmer eine hohe Anzahl von unterschiedlichen Quests erfüllen, um somit Erfahrungspunkte zu sammeln. Diese decken verschiedene Bereiche ab, wie Onboarding, tägliche Aufgaben, Trading-Ziele, Quizze und die Steigerung der Aufmerksamkeit auf verschiedenen Kanälen wie Social-Media, Kryptobörsen, Coin-Websites und mehr. Ebenso hat das Team von Smog passend zum Valentinstag eine besondere Aktion gestartet.

Durch den hohen Anteil der Token, welche in Marketing und Belohnungen fließen, könnte das Projekt besonders schnell seine Reichweite ausbauen und noch mehr Investoren anziehen, was insbesondere für den Erfolg von Memecoins wichtig ist. Dabei sind 50 % für Marketing und 35 % für die AirDrop-Belohnungen vorgesehen.

Ebenso wurde das Staking-Verfahren eingeführt, bei welchem die Nutzer für längere Sperrzeiträume eine höhere Rendite erhalten. Auf diese Weise wurden langfristige Investoren angezogen und der Verkaufsdruck reduziert. Dies ist ein weiterer wichtiger Faktor, welcher den jüngsten Kursanstieg befeuert hat.

Überdies wurden einige bedeutende Meilensteine des Projekts erreicht. So wurde Smog erst offizielle auf CoinMarketCap verifiziert. Die steigert nicht nur die Seriosität, sondern ebenso die Aufmerksamkeit und dadurch möglicherweise auch den Kurs von Smog.

Interessierte können die Smog-Coins nicht nur über dezentrale Kryptobörsen, sondern ebenso über den OTC-Handel (Over the Counter) erwerben. Bei diesem profitieren sie zudem von einem Rabatt in Höhe von 10 %, wenn sie die Token kaufen und sofort staken.

Noch kommt Smog auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 112,6 Mio. USD. Sollte er die Bewertung von Bonk auf seinem Hoch erreichen, entspräche dies einer 13-fachen Wertsteigerung und bei Dogecoin sogar 791x.

Memecoin setzt neue Maßstäbe im Gaming-Bereich

Während der Memecoin Smog sich die förderlichen Elemente der Gamifizierung zunutze macht, hat sich auch das noch im Vorverkauf befindliche Meme Kombat auf den Play-to-Earn-Bereich spezialisiert. Anders als bei anderen GameFi-Projekten soll das Spiel schon unmittelbar nach Abschluss des Presales veröffentlicht werden, was in Kürze erfolgen wird.

In diesem Sektor möchte das originelle Projekt mithilfe von bahnbrechenden künstlichen Intelligenzen neue Maßstäbe setzen und die Konkurrenz abhängen. Denn es verspricht einen außergewöhnlich fesselnden und abwechslungsreichen Unterhaltungsreichtum, der das bisherige Gaming in den Schatten stellt. Ebenso kann es somit wesentlich schneller und günstiger skalieren.

Meme Kombat entwickelt eine an das weltweit populäre Franchise Mortal Kombat angelehnte Kampfarena. In dieser können die berühmten Memecoin-Stars in fesselnden Schlachten um Belohnungen in Kryptowährungen ringen. Daher vermuten einige das gebündelte Explosionspotenzial der viralsten Community-Token. Ebenso wird im Unterschied zu den meisten anderen Memecoins ein realer Nutzen geboten, sodass es neben der spekulativen auch eine natürliche Nachfrage gibt.

Während viele Memecoins von unbekannten und unseriösen Teams vorangetrieben werden, setzt sich Meme Kombat ab. Denn es stammt von bekannten Kryptoexperten, welche die Smart Contracts von den Kryptosicherheitsspezialisten von Coinsult gründlich überprüfen lassen. Somit können Anleger von einer höheren Sicherheit profitieren als bei anderen Memetoken.

Die hohe Nachfrage im Vorverkauf hat diesen zügig an sein Hard Cap von 10 Mio. USD geführt. Nun gibt es nur noch Token für weniger als 1,25 Mio. USD im Presale-Angebot zu kaufen. Dabei können Investoren schon von einer großzügigen Staking-Rendite von 106 % pro Jahr profitieren. Bemerkenswert ist auch, dass es bereits mehr als 12.034 Staker gibt, die insgesamt 80 % der Coins im Pool gesperrt haben. Dies lässt auf ein hohes Vertrauen der Anleger schließen und begünstigt Kursexplosionen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.